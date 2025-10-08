Baiona prepara su arbolado para la llegada del invierno
Baiona continúa con la temporada otoñal de poda de los árboles del municipio de cara a la época invernal.
Hasta la fecha, se realizaron trabajos en la avenida Julián Valverde de Sabarís, en una zona del parque de Los Tendales que afectaba a unos edificios, en la calle Areas de Sabarís, en el área del centro de salud de Baiona así como en la calle Carabela Pinta y el parque de La Palma.
Según informa el gobierno local, la labor continuará por el paseo Pinzón, por las zonas de Santa Marta y Ladeira y en la plaza de Sabarís, donde finalizará la primera fase de la poda.
Debido a la realización de estos trabajos, se prohibirán, de forma temporal, algunas zonas de aparcamiento y se cortará al tráfico rodado algún carril, regulando el paso de vehículos de forma intermitente.
