Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona prepara su arbolado para la llegada del invierno

D. P.

Baiona

Baiona continúa con la temporada otoñal de poda de los árboles del municipio de cara a la época invernal.

Hasta la fecha, se realizaron trabajos en la avenida Julián Valverde de Sabarís, en una zona del parque de Los Tendales que afectaba a unos edificios, en la calle Areas de Sabarís, en el área del centro de salud de Baiona así como en la calle Carabela Pinta y el parque de La Palma.

Según informa el gobierno local, la labor continuará por el paseo Pinzón, por las zonas de Santa Marta y Ladeira y en la plaza de Sabarís, donde finalizará la primera fase de la poda.

Debido a la realización de estos trabajos, se prohibirán, de forma temporal, algunas zonas de aparcamiento y se cortará al tráfico rodado algún carril, regulando el paso de vehículos de forma intermitente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents