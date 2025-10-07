La Xunta autoriza la transferencia dos vías a favor de A Cañiza
La Xunta de Galicia autorizó ayer el decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad a favor del Concello de A Cañiza de dos tramos antiguos de las carreteras provinciales EP-5002 y EP-5102, integradas en el municipio.
Concretamente, la transferencia se refiere al antiguo tramo de 330 metros de longitud situado en el margen derecho del punto kilométrico 1+440 de la EP-5002, A Cañiza - Mourentán; y del tramo antiguo de 151 metros de longitud situado al margen izquierdo del kilómetro 16+040 de la EP-5102, A Lamosa - A Franqueira - As Achas.
Esta iniciativa precede a un convenio firmado por el Concello de A Cañiza y la Diputación Provincial de Pontevedra donde establecieron la obligación de la entidad municipal de solicitar la transferencia de titularidad de estas vías.
De este modo, desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia, el Concello de A Cañiza tendrá la competencia para actuar en estos tramos de las carreteras provinciales anteriormente mencionadas, así como la responsabilidad de su conservación y mantenimiento.
