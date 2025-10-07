Soutomaior programa actividades ambientales para proteger el litoral

Soutomaior iniciará este mes un proyecto dirigido a la protección del patrimonio histórico-etnológico del conjunto de los molinos de Daión y a la promoción del valor paisajístico y ambiental de ese ámbito litoral del río Verdugo y su desembocadura en la ría.

La actuación, denominada «A memoria sostible: a paisaxe litoral fluvial de Soutomaior», está promovida por el Concello en el marco de la convocatoria de los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP) con financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027.

De esta forma, se van a llevar a cabo en este último trimestre del año, así como durante todo 2026, actividades de sensibilización fluvial y marítima centradas en la promoción del valor paisajístico y ambiental de la zona.

El programa comienza el día 11 con el curso «Uso sostible e ambiental da ZEC Enseada de San Simón, do esteiro e do río Verdugo» y el día 12 con una salida para observación de aves. Ambas actividades son gratuitas y la inscripción se puede realizar hasta este jueves en la web del Concello. También el día 19 está programada una actuación de voluntariado ambiental que consistirá en la limpieza de la playa para la mejora de hábitats.

Otras iniciativas que se desarrollarán los próximos meses serán rutas de senderismo, charlas divulgativas en los centros educativos, acciones de voluntariado ambiental para la limpieza de basura y para la eliminación de especies invasoras, el diseño y colocación de paneles interpretativos sobre el río y su biodiversidad, y una jornada ecofeminista para visibilizar a las mujeres en el ámbito rural.