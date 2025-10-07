Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samuel Merino, Premio Nacional de Poesía

El poeta mosense Samuel Merino recibe el VII Premio Nacional de Poesía Viva, organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en el que participaron más de 500 poetas de toda España. A mayores del premio monetario, Merino recitará el próximo viernes 10 de octubre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

