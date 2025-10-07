Reconocimiento al CPA Condado

El Concello de Salvaterra de Miño recibió en el Salón de Plenos a una parte de la expedición del CPA Condado que se trasladó a Italia tras proclamarse Campeón de la Copa del Mundo de Grupos Show. Durante el acto, entregaron a las patinadoras unas camisetas conmemorativas para «premiar el éxito y el esfuerzo».