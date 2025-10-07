Porriño cubrirá las pistas de pádel y reformará su entorno

El Concello de Porriño pondrá en marcha en las próximas semanas un proyecto integral de mejora del Complejo Deportivo Municipal, situado en la calle Donantes de Sangre. La actuación contempla dos líneas principales, por un lado, la instalación de cubierta en las dos pistas de pádel exteriores, y por otro, el acondicionamiento completo del entorno exterior, con la creación de nuevas zonas verdes y elementos destinados a mejorar la eficiencia energética y la estética del espacio.

La inversión total prevista asciende a 449.000 euros, de los cuales 204.000 euros serán financiados a través de una subvención del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra, mientras que la parte restante será asumida por el Concello de Porriño. La obra ya ha sido licitada y, una vez adjudicada, el plazo de ejecución será de cuatro meses.

«Esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos, que reclamaban poder utilizar las pistas de pádel durante todo el año. Cubrirlas era una necesidad que ahora hacemos realidad, sin renunciar a su carácter de instalación al aire libre», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que «también damos un paso importante en la mejora del aspecto general del complejo deportivo, creando un espacio más amable, más verde y más integrado con el entorno. Este tipo de intervenciones mejoran la calidad de vida y refuerzan nuestra apuesta por el deporte y la sostenibilidad».

La infraestructura proyectada para cubrir las dos pistas exteriores de pádel será independiente y abarcará no solo el espacio de juego, sino también las zonas de circulación adyacentes, garantizando una mejor protección y confort para los usuarios.

En paralelo, se cometerá una transformación del entorno del complejo con la renovación de las zonas ajardinadas existentes, la creación de nuevas áreas verdes mediante jardineras, la instalación de un jardín vertical en la fachada acristalada de la piscina y la incorporación de mobiliario urbano como bancos. Esta intervención contribuirá a mejorar la imagen urbana del conjunto, al tiempo que permitirá reducir el impacto térmico sobre la piscina gracias al muro vegetal, aumentando así su eficiencia energética. Por otro lado, la obra también acometerá el acondicionamiento del suelo del gimnasio del polideportivo, así como del techo del pabellón 2.