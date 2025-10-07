Nigrán abre un plazo para pedir ayudas escolares de Infantil

El Concello de Nigrán abrió ayer un plazo extraordinario para solicitar las ayudas municipales para la adquisición de libros de texto o material escolar en Infantil, en el curso 2025/26. La cuantía es de 65 euros por cada niño o niña

El plazo remata el próximo 10 de octubre y las personas solicitantes no deben superar el límite de recursos establecido en las bases.