Tui se suma a la lista de Concellos donde se detecta la presencia de mosquito tigre

La Xunta de Galicia, a través de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores, de la que también forman parte las Universidades de Vigo y Santiago de Compostela, ha confirmado la presencia de mosquito tigre en el término municipal de Tui.

La identificación se realizó por parte de los entomólogos de la red tras una notificación de un vecino de Tui a través de la aplicación de ciencia ciudadana Mosquito Alert. Desde la Consellería de Sanidade destacan la utilidad de esta aplicación, que confirma la importancia de la promoción de esta herramienta móvil con la que los ciudadanos pueden aportar fotografías para su estudio por parte de especialistas en entomología, quienes confirmarán si se trata o no de mosquito tigre o de otra especie.

A raíz de su aparición en Tui, desde Regavivec, en colaboración con el Concello, ampliarán la vigilancia de este vector colocando trampas para evaluar la extensión y abundancia del mosquito tigre. Asimismo, el Concello de Tui se sumará a los de Bueu, Mos, Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Porriño y Vilaboa como integrantes del comité técnico del mosquito tigre, que se convocará a finales de este mes.

La Consellería de Sanidade agradece la participación ciudadana siguiendo los consejos para evitar la proliferación de este insecto, que es transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya o Zika. Por ello, recuerda que la manera más efectiva de evitar esta proliferación es impedir la puesta de huevos y el crecimiento de las larvas con pautas sencillas como eliminar puntos de agua estancada en bebederos, platos bajo macetas, calderos a la intemperie o embarcaciones con su vaciado o renovación del agua cada 4 o 5 días.

Para evitar las picaduras de mosquito tigre se aconseja el uso de repelentes específicos que se pueden encontrar en los listados de productos autorizados. Además, se recomienda vestir con manga y pantalón largos y calzado cerrado o colocar mosquiteras en puertas y ventanas. Las picaduras pueden ser molestas y, en algún caso, pueden producir reacciones alérgicas de cierta gravedad.