Mondariz-Balneario celebra el arte rupestre

El Concello de Mondariz-Balneario organiza, en colaboración con A Martinga y la UNED, un evento centrado en el Petroglifo de Chan de Gándara para celebrar el Día del Arte Rupestre. Será el viernes 10, de 19.00 a 21.00 horas, con la inauguración de un panel y posterior conferencia en la Sala de la Cultura.