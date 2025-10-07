Mondariz-Balneario celebra el arte rupestre
El Concello de Mondariz-Balneario organiza, en colaboración con A Martinga y la UNED, un evento centrado en el Petroglifo de Chan de Gándara para celebrar el Día del Arte Rupestre. Será el viernes 10, de 19.00 a 21.00 horas, con la inauguración de un panel y posterior conferencia en la Sala de la Cultura.
