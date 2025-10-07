Jornada sobre la pérdida fetal , perinatal o neonatal en Mos
El evento es gratuito y de acceso libre | Se llevará a cabo en el Pazo de Mos a las 18 horas
El Pazo de Mos acoge una Jornada de Concienciación con motivo del Mes de la Concienciación del Dolor y la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.
El evento, de carácter gratuito y de acceso libre, tendrá lugar el próximo martes 14 de octubre a las 18 horas. La iniciativa está organizada por la asociación Bolboretas no Ceo, en colaboración con el Concello de Mos y la Fundación Pazo de Mos.
El objetivo de la dinámica es visibilizar y dar voz a las familias que pasaron por la pérdida de un hijo durante el embarazo o en los primeros días de vida, a la vez que busca promover el apoyo mútuo y la sensibilización social alrededor de una realidad «habitualmente silenciada».
La jornada incluye un encuentro de concienciación y apoyo con la matrona María Domínguez Caramés, del hospital Álvaro Cunqueiro, testigos de familias y voluntarias y un taller de recuerdo, en el que se elaborarán lazos solidarios y pulseras conmemorativas.
Desde el Concello de Mos animan a la ciudadanía a participar en este acto «abierto a todas las personas que quieran acompañar, aprender o romper tabús sobre un tempa tan sensible y humano».
Por su parte, desde la asociación señalan que «si lo has vivido tú o alguien de tu núcleo y quieres ayudar o informarte, te estamos esperando».
