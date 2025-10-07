A Guarda ofrece charla sobre compostaje
El salón de plenos de A Guarda acogerá mañana miércoles una charla sobre compostaje, para que los vecinos y vecinas que solicitaron un compostero puedan conocer mejor su función y uso. Además, el Concello sigue repartiendo composteros gratuitos.
