A Guarda ofrece charla sobre compostaje

El salón de plenos de A Guarda acogerá mañana miércoles una charla sobre compostaje, para que los vecinos y vecinas que solicitaron un compostero puedan conocer mejor su función y uso. Además, el Concello sigue repartiendo composteros gratuitos.

