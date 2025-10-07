Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo La MMarca gana Novas Ondas Sonoras

Integrantes de LaMMarca recogiendo el premio. | Concello de Tui

El grupo La MMarca, formado por músicos de Tui y Salvaterra, ganó el concurso Novas Ondas Sonoras, impulsado por el Festival IKFEM y celebrado en Tui. La MMarca midió su talento junto a otros artistas de Galicia y Portugal, interpretando temas propios como 121 Days o Hold On, con acompañamiento de piano, guitarra, trompeta, bajo y batería. La banda, encabezada por el trompetista Manuel Madarnás, junto a Jorge Pimentel, María Gomez, Iris Abril y Sic Salem, recibió 1.000 euros de premio y tocará en la próxima edición de IKFEM.

