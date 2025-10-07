Gondomar estrena el proyecto Espazo Efémero, un escaparate del talento local
Se inaugura este jueves con 15 puestos de venta, obradoiros y música
La Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural, en colaboración con el Concello de Gondomar, abrirá el primer Espazo Efémero del proyecto de cooperación transnacional Leader, que servirá de piloto para que otros territorios puedan poner en marcha iniciativas similares que buscan ser lugares de encuentro, de puesta en valor del talento local y de dinamización económica, cultural y artística.
La inauguración se celebrará el próximo jueves, a las 18.00 horas, en un local acondicionado especialmente para acoger el evento en la calle Elduayen, en Gondomar. La apertura estará amenizada por la actuación musical de Beatriz Míguez, vocalista de Vatapá, y la pianista Alicia Cerrada.
El espacio nace para ser un escaparate de talento local que podrá ser disfrutado hasta el domingo 12 de octubre. Serán quince puestos de venta de artesanía, joyería, moda, productos agroalimentarios y propuestas creativas los que se darán cita en este espacio, ofreciendo una experiencia única para los vecinos y personas visitantes. El público podrá descubrir mieles del país, vinos de autor, joyería contemporánea, cerámica, arreglos florales, ropa de autor y postres sin gluten, entre otras propuestas singulares.
Además de la venta directa, la jornada incluirá obradoiros demostrativos y conciertos en directo, combinando tradición e innovación. Así, el viernes, la joyería Areladefe mostrará técnicas de creación contemporánea, mientras que Floresta Flores, mostrará el arte de los arreglos florales y el cultivo. También habrá música a cargo de Su Garrido Pombo.
El sábado habrá demostración de torno cerámico con Lucky´s Bakes Ceramic, una sesión vermú con Sergio Tannus y Marta Bravo, con su dúo Elos, y degustaciones alrededor del mirabel y del vino de O Rosal.
El domingo será el turno del obradoiro de apicultura con Meleiras do Suído y creación de llaveros para los más pequeños con Isa y Loles Artesanía durante la mañana; concierto de Almaia en la sesión vermú y, a continuación, obradoiro de cestería tradicional de hojas de maíz impartido por Esther Rodríguez y demostración de prensado de flores a cargo de Ana Belén Jarrín por la tarde.
