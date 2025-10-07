Formación digital para PYMES en Ponteareas

El Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas acogerá los días 27, 28 y 29 de octubre una formación en digitalización de empresas. La inscripción es gratuita y se imparte en modalidad presencial en horario de 16.30 a 19.30 horas. Más información o inscripciones, a través del teléfono 677 84 80 95.