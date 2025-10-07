Porriño despide las Festas do Cristo despachando 9.800 raciones de callos

Porriño vivió este domingo una de las jornadas más multitudinarias del año con la trigésimo segunda edición de la Festa dos Callos, que se consolidó como cita imprescindible en el calendario gastronómico y festivo de la villa. Treinta y tres establecimientos sirvieron este plato típico de A Louriña, y aunque cada uno lo hizo siguiendo su propia receta, el precio era el mismo para todos: 8 euros.

En total, se sirvieron 9.800 raciones de callos, que se agotaron en muchos locales, gracias, en parte, al buen ambiente de las batucadas, charangas y actividades para toda la familia organizadas por el Concello durante toda la jornada.

«Porriño volvió a demostrar que es un lugar donde la tradición, innovación y fiesta caminan de la mano. La Festa dos Callos no es solo una cita gastronómica, es un reflejo de lo mejor que tenemos como villa: unión, creatividad y hospitalidad. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los locales participantes y el entusiasmo de la gente que nos está acompañando», valoró el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que «no se me ocurre mejor forma de despedir las Festas do Cristo 2025 que con un día como el de hoy (domingo), lleno de vida, cultura y sabor».