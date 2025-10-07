Curso de defensa personal para mujeres
El Concello de Oia abre la inscripción en un curso de defensa personal para mujeres que se celebrará el 27 de octubre en el Centro Sociocultural de Pedornes de 10 a 15 horas. Las interesadas pueden apuntarse escribiendo al correo cultura@concellodeoia.es o a través del WhatsApp 639.329.493.
