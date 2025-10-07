Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comida popular en la Xuntanza Guizán 2025

La parroquia mosense de Guizán celebra el próximo 26 de octubre su tradicional «Xuntanza» con una jornada gastronómica para vecinos y vecinas. La participación tiene un precio de 40 euros por persona que incluye el menú y tras la comida, una actuación musical del Dúo BL Pop. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre a través de los teléfonos: 607 155 073, 633 639 957 o 986 488 722.

