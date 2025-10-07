Comida popular en la Xuntanza Guizán 2025

La parroquia mosense de Guizán celebra el próximo 26 de octubre su tradicional «Xuntanza» con una jornada gastronómica para vecinos y vecinas. La participación tiene un precio de 40 euros por persona que incluye el menú y tras la comida, una actuación musical del Dúo BL Pop. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre a través de los teléfonos: 607 155 073, 633 639 957 o 986 488 722.