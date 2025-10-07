Bronce para la jinete Carmen Domínguez
La jinete mosense, Carmen Domínguez, se proclamó medalla de bronce en el Campeonato de España de Menores junto a sus compañeros del equipo gallego de categoría Alevín. La joven entrena en el Club Hípico Alazán de Mos y la competición se realizó en Cádiz.
