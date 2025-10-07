Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bronce para la jinete Carmen Domínguez

La jinete mosense, Carmen Domínguez, se proclamó medalla de bronce en el Campeonato de España de Menores junto a sus compañeros del equipo gallego de categoría Alevín. La joven entrena en el Club Hípico Alazán de Mos y la competición se realizó en Cádiz.

