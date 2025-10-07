La Asociación Cultural e Social de Chapela supera los 600 alumnos
A. P.
Más de 600 alumnos se han inscrito este curso en las actividades impartidas por la Asociación Cultural de Chapela en el Multiusos del Piñeiral do Crego y en la Escola de Música, que gestiona este colectivo. La alta demanda ha obligado a abrir listas de espera en los cursos y en especialidades musicales.
La falta de espacios para el desarrollo de las actividades culturales, tanto en el multiusos como en la Escola de Música, es una demanda que la Asociación Cultural lleva años reclamando, ya que les impide poner en marcha todas las iniciativas. La situación de agravó en 2021 tras la decisión del gobierno local de cambiar definitivamente una de las aulas de uso común para actividades grupales en el multiusos para ubicar las oficinas provisionales de Servizos Sociais.
