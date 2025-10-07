Arde un almacén de baterías en Porriño

Un almacén de baterías ha ardido este mediodía en el polígono industrial de A Granxa, en Porriño.

El incendio se originó alrededor de las 14.05 horas de este martes, según ha informado a FARO el 112.

La central de emergencias gallega alertó de lo sucedido a los Bomberos do Baixo Miño, a Protección Civil, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Urxencias Sanitarias, aunque no parece haber heridos.

