Arde un almacén de baterías en el CTAG en Porriño

Un almacén de baterías ha ardido este mediodía en el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), en Porriño. Acudieron a apagarlo los Bombeiros do Baixo Miño y los de O Morrazo y no se han registrado daños personales.

El incendio comenzó minutos antes de las 14.00 horas de este martes y fue un vigilante de seguridad quien dio la voz de alarma al 112, según han informado a FARO fuentes oficiales. El origen se situó en un contenedor exterior que almacenaba baterías de litio destinadas a ensayos, concretamente situado próximo a la pista de atletismo de Porriño, en el entorno del polígono industrial de A Granxa. No se registró ningún tipo de explosión, tan solo sobrepresión en el receptáculo debido a la expulsión de gases.

Los bomberos refrescaron primero el contenedor para, más tarde, abrirlo y retirar las baterías con una carretilla elevadora. A continuación, las sumergieron en agua, donde permanecerán unos días.

La central de emergencias gallega alertó de lo sucedido, además de a los citados medios, a Protección Civil, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Urxencias Sanitarias.