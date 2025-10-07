Arde un almacén de baterías en el CTAG en Porriño
El incendio se originó sobre las 14.00 horas sin que hubiera que lamentar daños personales
Un almacén de baterías ha ardido este mediodía en el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), en Porriño. Acudieron a apagarlo los Bombeiros do Baixo Miño y los de O Morrazo y no se han registrado daños personales.
El incendio comenzó minutos antes de las 14.00 horas de este martes y fue un vigilante de seguridad quien dio la voz de alarma al 112, según han informado a FARO fuentes oficiales. El origen se situó en un contenedor exterior que almacenaba baterías de litio destinadas a ensayos, concretamente situado próximo a la pista de atletismo de Porriño, en el entorno del polígono industrial de A Granxa. No se registró ningún tipo de explosión, tan solo sobrepresión en el receptáculo debido a la expulsión de gases.
Los bomberos refrescaron primero el contenedor para, más tarde, abrirlo y retirar las baterías con una carretilla elevadora. A continuación, las sumergieron en agua, donde permanecerán unos días.
La central de emergencias gallega alertó de lo sucedido, además de a los citados medios, a Protección Civil, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Urxencias Sanitarias.
