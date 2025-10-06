La sidra atrae a cientos de personas a Negros
La carpa de degustación estuvo abarrotada al mediodía para disfrutar de los platos elaborados con manzana
La sidra y una amplia oferta de platos caseros elaborados a base de manzana atrajeron ayer a cientos de personas a la parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros. La 28ª Festa da Mazá contó con el grupo de títeres Tanxarina como pregoneros y sirvió durante todo el fin de semana más de 1.500 litros de sidra dulce con el bacalao con manzana como plato estrella. Los asistentes también pudieron disfrutar de costillas de cerdo, brochetas de pollo, empanada de bacalao y lomo con manzana, chorizos a la sidra y una variada repostería casera, todo a precios populares. Además se vendió membrillo de manzana y una selección de productos gourmet.
