Investigan a una mujer de Gondomar como sospechosa de la muerte de 15 cachorros

Una vecina de Gondomar de 52 años es la presunta responsable de la muerte de una camada de 15 cachorros que aparecieron el pasado 25 de septiembre en el río Peitieiros, 10 de ellos ya muertos, mientras que los otros cinco fallecieron poco después.

La mujer, según ha informado este lunes la Guardia Civil, está investigada por el Seprona como presunta autora de un delito de abandono y maltrato animal.

Tras el hallazgo de los animales, una noticia que conmocionó al vecindario en Gondomar, la Guardia Civil realizó una serie de pesquisas y gestiones para el esclarecimiento de los hechos que acabaron por señalar a esta vecina.

Los agentes localizaron su vivienda, donde hallaron dos perras que aparentemente habían dado a luz a los cachorros, ninguna de ellas provista de chip.

En consecuencia, la mujer ha sido informada de que va a ser investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal, así como denunciada a la Xunta de Galicia por tener a las perras sin ningún tipo de documentación