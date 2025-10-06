Investigan a una mujer de Gondomar como sospechosa de la muerte de 15 cachorros
De la camada, 10 crías aparecieron ya muertas en el río Peitieiros el 25 de septiembre y otras cinco fallecieron poco después
Una vecina de Gondomar de 52 años es la presunta responsable de la muerte de una camada de 15 cachorros que aparecieron el pasado 25 de septiembre en el río Peitieiros, 10 de ellos ya muertos, mientras que los otros cinco fallecieron poco después.
La mujer, según ha informado este lunes la Guardia Civil, está investigada por el Seprona como presunta autora de un delito de abandono y maltrato animal.
Tras el hallazgo de los animales, una noticia que conmocionó al vecindario en Gondomar, la Guardia Civil realizó una serie de pesquisas y gestiones para el esclarecimiento de los hechos que acabaron por señalar a esta vecina.
Los agentes localizaron su vivienda, donde hallaron dos perras que aparentemente habían dado a luz a los cachorros, ninguna de ellas provista de chip.
En consecuencia, la mujer ha sido informada de que va a ser investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal, así como denunciada a la Xunta de Galicia por tener a las perras sin ningún tipo de documentación
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar