Detenidos por lesionar a un agente de la Guardia Civil de paisano y a su perro en Soutomaior

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Soutomaior de 36 y 46 años, con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de lesiones y amenazas contra agente de la autoridad, ademas de maltrato animal.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el Sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Soutomaior, que se encontraba fuera de servicio en su vivienda, escuchó gritos.

Al acercarse al portal, observó a un varón que estaba siendo perseguido por otros, los cuales portaban un palo y una cadena y gritaban amenazas de muerte para que les devolviera un dinero que les debía.

El primero de ellos, conocido en la zona por algún hecho delictivo anterior, se dirigió a la vivienda para protegerse.

El sargento intentó frenar a los otros dos, también conocidos por hechos delictivos, y a pesar de que se identificó de forma verbal y con su tarjeta profesional no pudo evitar ser agredido sufriendo graves lesiones en la cara.

Además, también agredieron al perro del agente, al cual amenazaron con matarlo y quemarle la vivienda, pese a lo cual no consiguieron pasar y optaron por irse.

Los hechos se pusieron en conocimiento del Equipo de Policía Judicial de Vigo, que localizó y detuvo a los agresores, los cuales fueron puestos esta misma mañana a disposición del Juzgado de Guardia de Redondela junto con las diligencias.