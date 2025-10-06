Atracan con armas una sucursal bancaria de O Porriño y dejan atados a los empleados
En el asalto no se produjeron heridos y ahora la Guardia Civil busca a los responsables
Dos hombres que iban con el rostro tapado y llevaban armas de fuego —se desconoce si simuladas o reales— irrumpieron alrededor de las 13.45 horas de este lunes en una sucursal bancaria de O Porriño y se llevaron una cantidad sin concretar de dinero.
Los atracadores dejaron a los empleados atados, tras lo que se dieron a la fuga. En el atraco no se produjeron heridos y ahora la Guardia Civil busca a los responsables del robo, producido en una sucursal de Abanca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar