Atracan con armas una sucursal bancaria de O Porriño y dejan atados a los empleados

Dos hombres que iban con el rostro tapado y llevaban armas de fuego —se desconoce si simuladas o reales— irrumpieron alrededor de las 13.45 horas de este lunes en una sucursal bancaria de O Porriño y se llevaron una cantidad sin concretar de dinero.

Los atracadores dejaron a los empleados atados, tras lo que se dieron a la fuga. En el atraco no se produjeron heridos y ahora la Guardia Civil busca a los responsables del robo, producido en una sucursal de Abanca.