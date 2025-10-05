Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viaje a la Ruta Minera de Asturias desde Mos

D.P.

Mos

El Concello de Mos organiza un viaje por la Ruta Minera de Asturias del 24 al 26 de octubre. Durante el viaje se visitarán los municipios de Luarca, Avilés, Oviedo, Gijón y Cudillero, además del Ecomuseo del Val de Samuño. El precio es de 295 euros por persona, con suplemento de 80 euros en habitación individual, y las plazas son limitadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents