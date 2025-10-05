Viaje a la Ruta Minera de Asturias desde Mos
D.P.
Mos
El Concello de Mos organiza un viaje por la Ruta Minera de Asturias del 24 al 26 de octubre. Durante el viaje se visitarán los municipios de Luarca, Avilés, Oviedo, Gijón y Cudillero, además del Ecomuseo del Val de Samuño. El precio es de 295 euros por persona, con suplemento de 80 euros en habitación individual, y las plazas son limitadas.
