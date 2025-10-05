Tomiño urge mejoras en el transporte público de personas

El Concello de Tomiño ha denunciado que «lleva años sufriendo las carencias de un transporte público deficiente», y afirma que es una situación «que se agrava cada septiembre con la vuelta a la rutina escolar y laboral».

Por esa razón, el pleno municipal aprobó, con los votos a favor del BNG y el PSOE y la abstención del PP, exigir a la Xunta de Galicia medidas inmediatas y urgentes para garantizar un servicio de autobuses digno, seguro y eficaz.

La alcaldesa, Sandra González, subrayó la necesidad de que la movilidad deje de ser un obstáculo para la vida diaria de la vecindad. «Los horarios incumplidos, la saturación de autobuses y los recorridos excesivos no pueden convertirse en la norma en Tomiño. Es fundamental que cada persona pueda desplazarse con autonomía, sin depender del vehículo privado y sin que se vea limitada en su acceso a la educación, al empleo o a la sanidad. La moción aprobada marca un camino claro para exigir mejoras inmediatas a la Xunta», recalcó.

Según explican desde el gobierno local, el problema afecta especialmente al alumnado de Secundaria y Bachillerato, que en muchos casos no llega a tiempo a clase debido a retrasos reiterados y ausencias injustificadas de los autobuses, lo que genera una enorme presión en familias que a menudo carecen de alternativas de transporte. También se ven perjudicados numerosos trabajadores y trabajadoras que necesitan desplazarse a Vigo, al campus universitario o a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro, ya que la reducción de servicios en franjas clave, como primera hora de la mañana o el mediodía, limita seriamente su movilidad.

Refuerzo de frecuencias

El Concello reclamará a la Xunta la revisión y refuerzo de frecuencias en horarios críticos, garantizar capacidad suficiente en los vehículos para evitar saturaciones, mejorar los tiempos de recorrido mediante la optimización de líneas y poner en marcha nuevas conexiones directas y más frecuentes hacia el CUVI y los hospitales, asegurando además una cobertura efectiva en toda la comarca.

La moción cobra especial relevancia tras la reciente rescisión de cinco concesiones de autobús en el sur de Pontevedra, entre ellas las líneas XG859 (Tui) y XG883 (Baixo Miño y sur de Vigo), lo que, según el gobierno local, pone de manifiesto la urgencia de una intervención por parte de la Xunta.