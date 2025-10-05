Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soutomaior dota de aerotermia a tres instalaciones municipales

Se actuó en el campo de fútbol Graciano Padín, el CEIP Manuel Padín Truiteiro y el Pabellón Municipal Alfonso Pazos

El alcalde Manu Lourenzo y el edil Pablo Garrido en las instalaciones del campo de fútbol.

Antonio Pinacho

Soutomaior

El Concello de Soutomaior ha destinado más de 20.000 euros a la instalación de sistemas de aerotermia en tres de sus instalaciones municipales: el campo de fútbol Graciano Padín, el CEIP Manuel Padín Truiteiro y el Pabellón Municipal Alfonso Pazos. Se trata de inmuebles por los que pasan a diario más de mil personas y la intervención se realizó gracias al Fondo de Cooperación Local de la Xunta.

Las actuaciones incluyeron la sustitución de las calderas de gasoil por un sistema de aerotermia más eficiente energéticamente. En concreto, se instalaron sistemas de aerotermia con un depósito de acumulación auxiliar y dos aerotermos en serie, garantizando así una temperatura homogénea del agua de 60 grados en el último depósito. Este sistema fue implementado en los vestuarios de las instalaciones deportivas.

