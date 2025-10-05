Salceda compra la parcela de la Sareb junto a A Devesa
El Concello estudia su futuro uso: como zona verde, edificio para jóvenes o vivienda protegida
El solar costó 80.000 euros con cargo al Plan Máis Provincia 2025 de la Diputación
El Concello de Salceda ha adquirido una parcela junto a la Plaza de A Devesa. Se trata de un terreno que era propiedad de la Sareb y que actualmente se utiliza como aparcamiento disuasorio. La alcaldesa, Loli Castiñeira, ya firmó ante notario dicha compra, por lo que la parcela ya es de propiedad municipal.
El Concello ya mostró en el pasado su intención de comprar esta finca, pero las negociaciones con el banco malo se prolongaron más de cuatro años porque la primera valoración inicial de la parcela ascendía a casi 221.000 euros. Finalmente, la Sareb vendió la propiedad por 80.000 euros, que el equipo de gobierno decidió financiar íntegramente con cargo al Plan Máis Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra.
La parcela ocupa 1.248 metros cuadrados, que lindan con la Plaza de A Devesa. Es por ello que una de las opciones que baraja el gobierno local es utilizar la misma como zona verde, ampliando así A Devesa. Otras posibilidades son la construcción de alguna edificación abierta que pueda ser destina a actividades para la juventud o de vivienda protegida.
«Estábamos ante una oportunidad única que no de podía dejar escapar», valoran desde Movemento Salceda, indicando que se trata de una inversión muy provechosa para los vecinos y vecinas de Salceda, que cuentan con una nueva parcela en pleno casco urbano.
