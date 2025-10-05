Una propuesta de la residencia artística Música no Claustro de Tui viaja a Madrid
De Tui a Madrid, así viaja el concierto «Ecos de Breogán» de Iria Folgado, la tudense Sara Areal, Patricia Cordero, Marta Rodríguez Otero y Iago Domínguez. La propuesta, que nació en la residencia artística Música no Claustro 2023 celebrada en Tui, llega hoy a la Fundación Juan March de Madrid en la apertura de la temporada de nuevos intérpretes. Los conciertos de March son retransmitidos en streaming con acceso libre, de forma que cualquier interesado puede seguirlo y visualizarlo de forma remota. El evento dará comienzo hoy a las 12.00 horas en el Canal March.
En lo relativo al proyecto, tras la residencia artística realizada en Tui el resultado fue un concierto en la Catedral tudense y el disco «Ecos de Breogán», una grabación realizada en en el coro alto de la Iglesia de Santo Domingo, que contó con el respaldo del Instituto de la Juventud y que se puede escuchar en Spotify o Apple Músic, así como comprar presencialmente en Porta da Pía, en Tui o en El Argonauta, en Madrid.
En concreto, «Ecos de Breogán» es, según sus propios autores, «una travesía por el repertorio de la música de cámara para óboe compuesto en las islas británicas en el primer tercio del siglo XX por Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Arnold Bax y por la compositora Elizabeth Maconch, acompañado del gallego Fernando Buide del Real».
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin