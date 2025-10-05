Porriño, punto de partida de la Copa de Galicia de Ciclocrós

Porriño inaugurará la Copa Galicia de Ciclocrós el próximo sábado día 11. El VIII Trofeo Ciclocrós Avanza-Concello de Porriño será la primera de las diez jornadas puntuables en la que se espera la participación de más de 250 ciclistas de Galicia y Portugal.

La prueba, que estará incluida en el calendario de la Federación Española de Ciclismo, se llevará a cabo en las inmediaciones de las pistas de atletismo localizadas en el polígono de A Granxa y tendrá un recorrido de cerca de tres kilómetros.

La cita deportiva tendrá lugar a lo largo de toda la mañana, comenzando a las 11 horas las primeras mangas.

Se disputarán carreras masculina y femenina de las categoría infantil, cadete, junior, sub 23, élite masculino y máster 20/40/50/60. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo jueves 9 de octubre, a través de la página web de la Federación Galega de Ciclismo.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, asegura que «es un honor para Porriño acoger el inicio de esta copa, que se consolida como una cita destacada en el calendario deportivo gallego».