Negros se transforma en una sidrería

La explanada del Centro Cultural de la parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros se transformó ayer en una sidrería bajo una enorme carpa para disfrutar de la primera jornada de la Festa da Mazá. Decenas de personas disfrutaron durante la tarde-noche de la sidra dulce y añeja con el concierto de Patinamá, grupo musical encargado de amenizar la degustación.

La tradicional cita gastronómica, que alcanza su 28ª edición, continúa hoy con su día grande en la que se espera que pasen por el recinto unas 3.000 personas. Uno de los momentos destacados será la lectura del pregón, a las 13.30 horas, a cargo del grupo redondelano de títeres Tanxarina, formado por Eduardo Rodríguez Cunha «Tatán», Miguel Borines y Andrés Giráldez. Pero durante la jornada también actuará el grupo de gaitas Terra Meiga de O Viso, la Xingro Big Band, la charanga Sacacorchos y el trío 3.com.

Miembros de la organización muestran el producto, ayer. / PABLO H. GAMARRA

La organización ha elaborado más de 1.500 litros de sidra dulce y también disponen de 500 litros de sidra añeja para degustar durante el fin de semana, acompañada por diferentes platos caseros elaborados a base de manzana. Como ya es tradicional, los asistentes podrán elegir entre bacalao con manzana, costilla de cerdo, brochetas de pollo, empanada de bacalao y lomo con manzana, chorizos a la sidra y una variada repostería casera, todo a precios populares. Además se venderá membrillo de manzana y una selección de productos gourmet.