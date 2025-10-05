Mos ofrece más de 2.500 plazas en actividades de ocio
Las clases comenzaron con la llegada de octubre
Mos retoma este otoño la programación de ocio y tiempo libre dirigida a la ciudadanía interesada en cuidar de su salud, aprender, participar y disfrutar del tiempo libre. En total, más de 2.500 personas participan en las actividades municipales de dinamización social, prevención de salud, formación y educación ambiental.
Entre las actividades ofrecidas destaca el programa «Cultiva tu mente» llevado a cabo con la colaboración de Afaga Alzheimer; los cursos «Exercítate» de piscina y gimnasia de mantenimiento; el programa «CoidaT», que busca el acompañamiento en deterioro cognitivo; actividades formativas de economía circular, como talleres sobre residuos o rutas de hierbas silvestres; o el plan «Tempo de Lecer» que ofrece cursos como bailes latinos, cocina tradicional gallega o inteligencia artificial, entre otros.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, asegura que «es de vital importancia mantener espacios que favorezcan el bienestar, el aprendizaje, la participación activa y la vida saludable de nuestros vecinos y vecinas».
A mayores, a las propuestas ofrecidas por el propio Concello, se unen las actividades programadas por los diferentes colectivos de jardinería, club de lectura fácil y teatro.
