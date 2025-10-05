Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos ofrece más de 2.500 plazas en actividades de ocio

Las clases comenzaron con la llegada de octubre

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, visita a los participantes.

Mos

Mos retoma este otoño la programación de ocio y tiempo libre dirigida a la ciudadanía interesada en cuidar de su salud, aprender, participar y disfrutar del tiempo libre. En total, más de 2.500 personas participan en las actividades municipales de dinamización social, prevención de salud, formación y educación ambiental.

Entre las actividades ofrecidas destaca el programa «Cultiva tu mente» llevado a cabo con la colaboración de Afaga Alzheimer; los cursos «Exercítate» de piscina y gimnasia de mantenimiento; el programa «CoidaT», que busca el acompañamiento en deterioro cognitivo; actividades formativas de economía circular, como talleres sobre residuos o rutas de hierbas silvestres; o el plan «Tempo de Lecer» que ofrece cursos como bailes latinos, cocina tradicional gallega o inteligencia artificial, entre otros.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, asegura que «es de vital importancia mantener espacios que favorezcan el bienestar, el aprendizaje, la participación activa y la vida saludable de nuestros vecinos y vecinas».

A mayores, a las propuestas ofrecidas por el propio Concello, se unen las actividades programadas por los diferentes colectivos de jardinería, club de lectura fácil y teatro.

