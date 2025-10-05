Mos formaliza en pleno la rescisión del contrato a la empresa del SAF

Mos ha aprobado en pleno la rescisión del contrato, por mutuo acuerdo, con la empresa Serveo, concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

«El objetivo de esta medida es agilizar la contratación de una nueva empresa que garantice un servicio estable, de calidad y humano a las personas usuarias», tal y como informan desde el gobierno local.

El contrato, ahora rescindido, fue aprobado en pleno en el mes de noviembre del pasado año y adjudicado en abril por 1,59 millones de euros anuales. Tras su puesta en marcha, el Concello de Mos comenzó a recibir quejas debido a la precariedad del servicio.

En concreto, de 87 personas usuarias del servicio, 35 prestaron reclamación formal y diez de ellas quedaron registradas oficialmente.

Entre los principales problemáticas destacan: dos coordinadoras en lugar de las tres comprometidas, incumplimientos de horarios de atención, problemas con tramitación de altas y bajas, deficiencias en la organización y fallos en la calidad de la atención prestada.

Por su parte, el Concello de Mos garantiza que «en ningún momento se dejará desatendidas a las personas usuarias del SAF» y trabaja ya en la tramitación urgente de un nuevo contrato que incorpore mejoras esenciales.