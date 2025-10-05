Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio centenar de personas se manifiestan en Gondomar

Piden saneamiento integral, agua potable de calidad y actuaciones de movilidad e infraestructuras

D. P.

Gondomar

Medio centenar de personas se manifestaron ayer en Gondomar reclamando mejores servicios públicos para esta localidad de 10.000 habitantes. Los manifestantes piden saneamiento integral, agua potable de calidad y actuaciones de movilidad e infraestructuras.

