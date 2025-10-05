Freno al eucalipto en el río Alén

El bosque del entorno del río Alén, en Covelo, hasta ahora bastante ignorado pero una de las joyas naturales de Galicia y en trámites de ser reconocido como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), es escenario de un hito en la comarca: la lucha contra la invasión del eucalipto sin que ello suponga contaminación.

El Grupo de Desarrollo Rural «Terra e Auga» incluyó este espacio en el proyecto Mixturando, que pretende ser la punta de lanza para iniciativas que permanezcan en el tiempo y generen riqueza al rural.

En este caso se trata de proteger la biodiversidad de un espacio que reúne las características para ello, como prueba es uno de los pocos lugares del continente Europeo donde se encuentra el helecho Woodwardia radicans.

Uno de los retos puestos en marcha para este acción fue la eliminación del eucalipto, que comenzaba a desarrollarse de forma natural en toda la zona objeto de la protección: «Para ello hemos puesto en marcha una técnica innovadora llamada endoterapia vegetal, con la cual evitamos cortar los árboles y contaminar y no ponemos en riesgo la biodiversidad, que es objeto de nuestra actuación», apunta Paco González, gerente del GDR, y que coordina la iniciativa.

Para ejecutar esta labor un grupo de técnicos trabaja con cada árbol de manera individual realizando un anillo de pequeños agujeros en su tronco sobre el que se inyecta un producto químico controlado para afectar a ese árbol concreto y evitar los retoños. «La idea es que el árbol seque en pie y caiga de forma natural transformándose en materia orgánica para el suelo», añade.

Explica González que ya comienzan a verse los primeros resultados y será la naturaleza quien completará el trabajo.

Los eucaliptos que se eliminan se encuentran dentro del espacio de 35 hectáreas de frondosas. El trabajo se realiza desde hace un poco más de un mes en un terreno con mucha pendiente y dificultades para el trabajo «por lo que una labor manual es, además, obligada».

Poner en valor los bosques

«Mixturando es nuestro proyecto para cuidar, recuperar y valorizar los bosques mixtos atlánticos en espacios protegidos de Galicia y Asturias, creando oportunidades para el rural y fortaleciendo la biodiversidad», explica el responsable. «Hoy, más que nunca, es evidente que proyectos como Mixturando son extremadamente necesarios para buscar alternativas al desierto verde en el que está convertido parte de nuestro territorio y que debe hacerse resiliente a los incendios que del futuro. La única manera de hacerlos resilientes es hacerlos productivos y rentables».

La declaración de Espacio Natural de Interés Local realizado por el Pleno de Covelo y pendiente de aprobación por la Xunta, también parte de la estrategia de Mixturando. La comunidad de Montes de Barciademera, propietaria del espacio, lo cedió al Concello para su conservación, al igual que hizo la Xunta con un pequeño trozo resultante de una concentración parcelaria.

Paco González recuerda que Mixturando es un proyecto conjunto de los grupos, Terra e Auga, Limia Arnoia, Camín Real de la Mesa (Asturias) y la Universidade de Santiago de Compostela. Para todos los proyectos del área del Condado se han destinado 512.028,22 euros y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.