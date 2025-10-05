La Coral Novos Aires de Nigrán actúa en la catedral e iglesia de la Merced de Córdoba

Galicia y Andalucía están estos días más unidas que nunca gracias a la Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán. La formación se desplazó el pasado jueves a Córdoba, donde ofrecieron en la tarde del viernes un concierto en un escenario único: la mezquita-catedral de Córdoba, concretamente en la Capilla del Sagrario, uno de los espacios más visitados del monumento.

El programa se completó ayer con una segunda actuación en la iglesia de la Merced, sede de la Diputación Provincial de Córdoba, dentro de un encuentro coral organizado por la Casa de Galicia en el marco de la celebración de su 40 aniversario.

El grupo nigranés, dirigido por José Alfredo Oliveira, compartió escenario en ambas ocasiones con la Coral Martín Códax, dirigida por Juan Luis González Delgado y vinculada a la Casa de Galicia en Córdoba. Las dos formaciones trabajan diariamente en la difusión de la música coral y en el fortalecimiento de los lazos culturales entre comunidades, en concreto, esta última trabaja especialmente en la difusión del patrimonio coral gallego y andaluz.

El alcalde de Nigrán, Juan González, quiso acompañar a la coral en este viaje institucional y fue recibido en la mañana de ayer por su homólogo en Córdoba. El regidor aseguró durante su viaje que “la Coral Novos Aires es la gran embajadora cultural de Nigrán y estamos muy orgullosos de que lleve el nombre de nuestro municipio por toda la Península Ibérica, siendo además un verdadero honor que cante en la Mezquita de Córdoba, sin duda uno de los grandes tesoros patrimoniales de España”.

La Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán cuenta con más de un cuarto de siglo de historia.