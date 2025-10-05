El Centro Sociocultural de Chapela logra la financiación europea necesaria

El Concello de Redondela optaba este año a fondos europeos con un ambicioso proyecto incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI), una propuesta de acciones estratégicas que ha recibido luz verde y financiación de los fondos Feder por importe de 4.973.243 euros. Esto supone un 60% de la inversión en las distintas obras, que ascienden a un total de 8,2 millones. El 40% restante, 3.315.495 euros, serán aportados por el propio Concello.

Una de las actuaciones más importantes será el nuevo Centro Cívico Sociocultural de Chapela, que se ubicará en el solar del antiguo colegio Igrexa para revitalizarár este céntrico espacio de la parroquia. «Será un novo lugar de encontro e actividades para a veciñanza, con biblioteca e espazos para actividades culturais, sociais e recreativas», asegura la alcaldesa, Digna Rivas. La obra está presupuestada en 1,6 millones.

Otro de los proyectos destacados será la creación del Museo Etnográfico Ángel Barros con espacios de exposición, salas y aulas, que acogerá la obra del artista local del que recibe su nombre. El museo ocupará la parcela de las antiguas casas de maestros de la avenida Mendiño y contará con una inversión de 1,1 millones.

También se acometerá la reforma de la plaza de abastos de Redondela con una inversión de 2,1 millones de euros.

El plan que recibirá los fondos europeos también incluye obras como la humanización de las calles Prata, Telmo Bernárdez, Padre Sarmiento y rúa do Muro, entre otras, donde se eliminarán barreras arquitectónicas con nuevas áreas de descanso. Estas transformaciones urbanísticas tendrán un diseño “inclusivo e funcional, que mellora a habitabilidade da contorna urbana tanto para os residentes como para os visitantes”, explica la alcaldesa. Esta mejora de la movilidad cuenta con un presupuesto de 2,1 millones.

La actuación contempla también la transformación de la calle Manuel Rodríguez Casal, en Chapela, para crear “camiños escolares seguros”.

Una transformación a corto plazo

La alcaldesa asegura que el plazo de ejecución es de entre 2 y 4 años, “polo que Redondela vivirá unha extraordinaria transformación a curto prazo" y afirma que la aprobación de estos fondos es el resultado del trabajo “serio e rigoroso por parte do Concello". Rivas destaca que “unha vez máis” el gobierno local saca adelante inversiones “fundamentais” para el futuro del municipio “con moito esforzo e malia os atrancos da oposición”. En este sentido, recuerda que "en dúas ocasións o grupo popular votou en contra da Axenda Urbana" y también que en importantes proyectos anteriores, como el aparcamiento disuasorio de Vilavella, "a oposición non apoiou no seu momento". Por último, hace referencia también a la compra del emblemático edificio Villa Elisa, que el pleno aprobó la semana pasada con el voto en contra del PP.