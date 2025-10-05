Baiona organiza un homenaje a Carlos Gardel el Día de la Hispanidad
El Concello de Baiona y la Diputación de Pontevedra, en colaboración con el Consulado de Argentina en Galicia, organizan, con motivo del Día de la Hispanidad, un concierto musical en homenaje a Carlos Gardel, su conexión con Galicia y su legado cultural y musical. Será el próximo domingo 12 de octubre, en el Monumento encuentro entre dos Mundos, a las 18:00 horas.
Se celebra para conmemorar la Hispanidad con motivo del 90 aniversario del fallecimiento de Gardel con la actuación de los grupos A Porteña Gotan y Vigo Candombe, que presentan un proyecto musical basado en la música del famoso cantante y figura iconica del tango.
El Concello de Baiona asegura que se presenta como «si de un viaje en el tiempo se tratara, a los dorados años Gardelianos con canciones, relatos y anécdotas de su obra, su leyenda y su visita a Vigo».
