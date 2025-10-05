Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andainas saludables y en compañía en Porriño

D.P.

Porriño

El Concello de Porriño promueve andainas saludables dirigidas a mayores de 65 años. La actividad tiene lugar los miércoles y viernes a las 10.30 horas. Durante las rutas, los asistentes van acompañados por personal cualificado. La iniciativa está prevista hasta el 28 de noviembre y las inscripciones se realizan en el registro municipal

