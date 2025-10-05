Andainas saludables y en compañía en Porriño
D.P.
Porriño
El Concello de Porriño promueve andainas saludables dirigidas a mayores de 65 años. La actividad tiene lugar los miércoles y viernes a las 10.30 horas. Durante las rutas, los asistentes van acompañados por personal cualificado. La iniciativa está prevista hasta el 28 de noviembre y las inscripciones se realizan en el registro municipal
