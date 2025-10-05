Un 68% de las personas del Programa Integral de Empleo de Ponteareas encontraron trabajo

El Concello de Ponteareas destacó el éxito del II Programa Integrado de Empleo (PIE) en el que el 68% de las personas participantes encontraron empleo, según informaron desde la institución local. En una nota de prensa, el gobierno local indica que «esta cifra supone un ejemplo claro de la eficacia de este tipo de programas, que combinan formación teórica con práctica en zonas reales de trabajo».

Los datos fueron presentados durante el acto de clausura de los tres programas de empleo desarrollados por el Concello de Ponteareas, que contó con la participación del delegado del gobierno de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, el director territorial de Empleo, José A. Rodríguez Fachado y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro.

En total, fueron entregados 136 diplomas a las personas participantes de este programa, el taller de empleo dual «Val do Tea» y el programa de empleo «Compromiso Xuvenil». Desde la Xunta de Galicia, Agustín Reguera destacó «el éxito específico del Concello de Ponteareas en estos programas» y aseguró «que la inserción media alcanzada por los Programas Integrados de Empleo en los últimos años es de un 46% y Ponteareas la supera en un 22%».