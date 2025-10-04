Vecinos de Tomiño, al límite por la plaga de moscas, urgen solución

Las moscas siguen condicionando y amargando el día a día de los vecinos y vecinas de Tomiño, que desde hace cinco años sufren una exagerada proliferación de este insecto, que se concentra, sobre todo, en la zona de Carregal, en la parroquia de Amorín.

Hartos de convivir con las moscas, la Asociación de Vecinos de Carregal ha convocado una concentración, mañana domingo a las 11.00 horas en el campo de la fiesta, para llamar la atención de las administraciones y que «busquen de una forma coordinada y definitiva una solución a este problema que tan difícil hace nuestro día a día».

En este sentido, cabe recordar que, aunque el Concello de Tomiño poco puede hacer en materia de sanidad, hace un par de años encargó un estudio a la Universidad de Vigo para diagnosticar la situación y buscarle una solución. Dicho estudio, elaborado por expertos del departamento de Bioloxía Ambiental, concluyó que, «probablemente», las proliferaciones «están asociadas en buena medida a los procesos de estercado de los campos de estiércol fresco o poco fermentado sin compostar, obtenido de las propias cuadras o de explotaciones ganaderas».

Asimismo, también destaca que «la pérdida de vegetación nativa y la expansión de cultivos incrementa la problemática del estercado y constituye una de las causas más probables de los desequilibrios ecológicos que se observan en el Concello de Tomiño en los últimos años». Este retroceso de las áreas verdes provoca, a su vez, una reducción de los pájaros que se alimentan de insectos.

Sea como fuere, la invasión de moscas desespera a los vecinos y vecinas de Tomiño, que ya no saben lo que es vivir sin estar rodeados de mosquiteras, pendientes de cerrar puertas y ventanas a cal y canto y respirando diferentes tipos de insecticidas. Las moscas lo invaden todo y están haciendo mella en su salud mental.