Tui acoge la final del certamen Novas Ondas Sonoras
El Festival IKFEM dejó en su última edición una cuenta pendiente: la gran final del concurso Novas Ondas Sonoras, que se celebrará esta tarde en el Teatro Municipal de Tui. En total, seis grupos musicales de jóvenes intérpretes de Galicia y Portugal, con estilos que van desde la música clásica hasta el jazz, pop o rock, se subirán al escenario para disputarse un premio de 1.000 euros, así como un pase directo para integrar el cartel de la programación musical de la próxima edición de IKFEM.
De entre las numerosas candidaturas, IKFEM seleccionó a seis grupos finalistas, siendo uno de ellos elegido por el público a través de las redes sociales. Este fue el violonchelista de 17 años, Benedito Cerqueria, de Viana do Castelo, que actuará con acompañamiento de piano. Los otros cinco finalistas son La Mmarca, Flat Nine, Trío Dorna, Comboíños y Trío Marea.
Cada finalista tendrá 15 minutos para demostrar su talento sobre el Teatro Municipal de Tui, que abrirá sus puertas a las 18.30 horas, con entrada gratuita.
