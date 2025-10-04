Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto Mera ofrece una conferencia en San Mateo

La parroquia ponteareana de San Mateo acoge hoy, a las 20.30 horas, una conferencia del autor Roberto Mera sobre Alejandro Viana Esperón. En el acto también intervendrá Trinidad Bugarín.

