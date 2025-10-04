Rescatado un joven tras caer al río Miño

La Comandancia Naval del Miño y la Policía Local de Tui rescataron a un joven de 26 años tras caer al río Miño a su paso por Tui, en una zona de difícil acceso.

El aviso fue recibido desde el Club Kayak Tudense, alertando de la presencia de un hombre que se encontraba parcialmente sumergido en el agua y boca abajo.

Tras el rescate, el joven fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.