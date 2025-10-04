Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatado un joven tras caer al río Miño

El aviso fue recibido desde el Club Kayak Tudense

Rescatado un joven tras caer al río Miño | D.P.

Rescatado un joven tras caer al río Miño | D.P.

R. V.

Tui

La Comandancia Naval del Miño y la Policía Local de Tui rescataron a un joven de 26 años tras caer al río Miño a su paso por Tui, en una zona de difícil acceso.

El aviso fue recibido desde el Club Kayak Tudense, alertando de la presencia de un hombre que se encontraba parcialmente sumergido en el agua y boca abajo.

Tras el rescate, el joven fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents