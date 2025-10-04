Redondela ofrece hoy dos rutas ambientales
A.P.
Redondela
Redondela arranca hoy su programa de Roteiros Ambientais e Culturais con una actividad de iniciación a la observación de aves, de 17.30 a 19.30 horas, en la zona de A Portela. Y también, entre las 19.30 y las 22.00 horas, habrá una ruta guiada nocturna por el litoral de Cesantes y la playa de A Punta. Ambas iniciativas son gratuitas.
