Rande se prepara para festejar su histórico combate naval

La Batalla de Rande, el célebre combate naval que enfrentó en 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo, volverá ser recordado con una recreación el próximo día 11 por las calles de Redondela y los días 18 y 19 en el entorno del museo Meirande, en el propio escenario de la batalla.

Este evento, que une cultura, historia y tradición, alcanza su XII edición consolidada como una de las fiestas de recreación histórica más importantes de la provincia, como atestigua el distintivo Q de calidad turística otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Los actos fueron presentados ayer por el presidente de la Asociación Cultural e Deportiva de Rande, Pedro Otero, y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, acompañados por la directora de Promoción de la Axencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, y el responsable de Cultura en la Deputación, Jorge Cubela.

Rivas agradeció el «gran traballo da ACD Rande, que ao longo de todo o ano prepara esta conmemoración xunto coa veciñanza e persoas voluntarias» y también destacó la «excelente posta en escena» de la directora teatral Mónica Sueiro, que un año más se encarga de las representaciones con actores profesionales y una vintena de vecinos aficionados.

Los actos arrancan el día 11, a las 18.30 horas, con el desfile de las tropas combatientes por el centro urbano de Redondela, que rematará en la Praza da Torre.

Los días grandes serán el 18 y 19 con actividades a lo largo de todo el día en el entorno de Meirande con un mercado tradicional, talleres de oficios, concentración de embarcaciones tradicionales y representaciones teatrales. Sueiro explicó que habrá «petiscos teatrais» fieles a la historia de la Batalla de Rande y que recrearán también escenas de época.