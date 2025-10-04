Ponteareas para de nuevo la N-120
Se sumaron a la manifestación nuevos agentes sociales del municipio
L.R.M.
La Plataforma por la Defensa de la N-120, junto con vecinos y vecinas y representantes de todos los grupos políticos de la Corporación municipal protagonizaron en la tarde de ayer un nuevo corte de tráfico en la carretera nacional.
Tal y como informa la plataforma «el objetivo continúa siendo el mismo, exigir al Ministerio de Transportes la ejecución inmediata del proyecto de mejora de la carretera, que ya está redactado pero paralizado, y poner fin a la grave situación de inseguridad viaria».
La jornada contó además con nuevos apoyos sociales del municipio como el Club Ciclista Ponteareas, la asociación de moteros «A M Los Wilson’s» y la Asociación Adapta, que se sumaron a la protesta.
La tarde estuvo protagonizada, al igual que la semana pasada, por un ataúd que simbolizaba la propia nacional. En esta ocasión, el féretro fue desplazado a hombros hasta la Capilla de los Remedios, «como símbolo de la urgencia de actuar de inmediato y de la responsabilidad de las autoridades competentes».
