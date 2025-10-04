Bouzós: «Ferreira se opuso a una inversión de un millón en Gondomar»

La diputada provincial del PP y jefa de la oposición en Gondomar, Paula Bouzós, aseguró ayer que el alcalde y también diputado provincial, Paco Ferreira (PSOE), votó en un pleno del organismo provincial en contra de una inversión de un millón de euros en Gondomar.

Bouzós salió al paso de las críticas del alcalde a su salario y aseguró que el regidor percibe anualmente una cantidad superior a la que este dice que recibirá ella, «por encima de los 80.000 euros, entre el Concello y el organismo provincial y por encima cobra para votar contra las inversiones que se hacen en nuestro ayuntamiento».

Además el grupo popular calificó de «cinismo extremo» la postura del alcalde, por quejarse del salario que recibirá la nueva diputada, pero callar sus emolumentos, cifrados en más de 50.000 euros anuales brutos en el Concello de Gondomar y 30.000 euros más por asistencias en la Diputación.

«Ferreira cobra 50.000 euros del Concello por hacerlo mal y 30.000 en la Diputación por no hacer nada, aunque más bien habría que decir por no hacer nada de provecho por Gondomar y actuar contra los intereses de nuestro pueblo, ya que se opuso, con la cabeza agachada y sólo por orden de su partido, a que se destinen 900.000 euros del Plan Extra y 150.000 del de infraestructuras deportivas, ya que votó vergonzosamente contra la modificación de crédito para ejecutar estas inversiones», señalaron en una nota de prensa.

En la misma se añade que el alcalde de Gondomar «miente descaradamente» cuando dice que Paula Bouzós cobrará más que los alcaldes de Vigo y A Coruña o el presidente de la Diputación, «ya que omite deliberadamente que estos también perciben asignaciones y dietas por asistir a los distintos organismos a los que pertenecen e incluso va a cobrar menos que el propio Ferreira».

En todo caso, desde el PP de Gondomar recordaron que los sueldos y las dietas de la Diputación, que son las que cobra el propio alcalde a razón de unos 2.500 euros mensuales, forman parte de un acuerdo entre todos los grupos políticos provinciales, incluyendo el propio PSOE, «que es algo que no sucedió en Gondomar, donde Ferreira aprobó los sueldos por decretazo, sin contar con las demás formaciones, y que pretendía llevar al extremo regando de nóminas a todos sus concejales solo para tenerlos contentos».

Finalmente, los populares también respondieron a sus acusaciones de que el nuevo puesto de Paula Bouzós no revertirá en ningún beneficio para Gondomar, «porque la portavoz ya gestionó, antes de ser diputada, numerosas ayudas y colaboraciones con asociaciones y colectivos a los que el Concello tiene abandonados y que fueron apoyados por la Diputación» y añadieron que los «únicos sueldos excesivos, perjudiciales y negativos» para Gondomar son los que recibe el propio Ferreira.