Negros disfruta de su popular Festa da Mazá

La primera jornada del evento gastronómico estará amenizada con el concierto del grupo Patinamá esta noche, a las 21.00 horas

Redondela

La parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros inicia hoy, a las 19.00 horas, los actos de su cita culinaria más importante del año, la Festa da Mazá. El evento ofrece la degustación de sidra artesanal y distintos platos elaborados con manzana en la carpa situada junto al centro cultural. A las 21.00 horas actuará el grupo Patinamá para amenizar la fiesta, que continúa mañana toda la jornada.

