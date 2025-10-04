Negros disfruta de su popular Festa da Mazá

La parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros inicia hoy, a las 19.00 horas, los actos de su cita culinaria más importante del año, la Festa da Mazá. El evento ofrece la degustación de sidra artesanal y distintos platos elaborados con manzana en la carpa situada junto al centro cultural. A las 21.00 horas actuará el grupo Patinamá para amenizar la fiesta, que continúa mañana toda la jornada.