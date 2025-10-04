Negros disfruta de su popular Festa da Mazá
La primera jornada del evento gastronómico estará amenizada con el concierto del grupo Patinamá esta noche, a las 21.00 horas
A.P.
Redondela
La parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros inicia hoy, a las 19.00 horas, los actos de su cita culinaria más importante del año, la Festa da Mazá. El evento ofrece la degustación de sidra artesanal y distintos platos elaborados con manzana en la carpa situada junto al centro cultural. A las 21.00 horas actuará el grupo Patinamá para amenizar la fiesta, que continúa mañana toda la jornada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin